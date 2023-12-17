Чому від мобілізації не можна відійти: Буданов розповів про чисельність Сил оборони

Оскільки повномасштабне вторгнення Росії продовжується, то в Україні триває воєнний стан, а також мобілізація. Кирило Буданов пояснив, чому наша держава не може обійтися без мобілізаційних заходів.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов виступив на дискусійної панелі "2024: виклики і перспективи". На цьому заході голова української розвідки пояснив, чому одного тільки рекрутингу не вистачить для підтримки наявної чисельності нашої армії.

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Чому в Україні не можна скасувати мобілізацію

Буданов дав зрозуміти, що чисельність Сил оборони не зможе перекрити жоден рекрутинг. Тому наша держава не може відмовитися від мобілізації.

Для розуміння: сукупно Сили оборони України зараз – назву трошки умовну кількість, щоб ми не підійшли до держтаємниці – мільйон сто. Ніякий рекрутинг такі обсяги покрити не може. Виключно мобілізація. Треба відкидати навіть думки, що від мобілізації можна відійти. Не можна. Мільйон сто не покриє ніякий рекрутинг. У нас немає в принципі стільки людей, бажаючих робити будь-що, я вже не кажу про те, щоб воювати,

– заявив він.

За його словами, через війну йдуть втрати. Тому цю кількість осіб треба постійно тримати.

Голова ГУР МО зауважив, що всі ті, хто хотів воювати, прийшли у перші пів року повномасштабної російсько-української війни. Тих людей з об'єктивних причин залишилося небагато. Буданов назвав це фактом, який треба розуміти та визнавати. Він також зазначив, що постає питання мотивації у контексті мобілізації.

З'являється наступне питання: люди, всі, хто хотіли, вони прийшли. Кого призивають? На жаль, відповіді гарної тут не буде. Якщо не знайти для них мотивацію, то скільки б людей – примусово, не примусово або згідно з якимись нормами законодавства ми б не загнали (до лав Сил оборони – 24 Канал) – їхній ККД буде майже нульовий. Що, у принципі, і відбувається останнім часом, це теж треба визнавати відверто,

– сказав Буданов.

За його словами, у багатьох людей немає відчуття, що це їхня війна. Буданов назвав це дуже глибинною проблемою, яку гроші не розв’яжуть. Тому очільник ГУР виступив за правильний соціальний діалог та обґрунтування.

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