Чому росіяни гризуться за Бахмут і чи можуть піти в наступ в іншому місці: оцінка Буданова

Місто Бахмут, яке Росія вже майже рік намагається захопити – це єдине місце, де в окупантів за останній час є мінімальні успіхи. Однак росіяни добиваються незначних успіхів ціною великих втрат.

Керівник ГУР МО Кирило Буданов прокоментував ситуацію у Бахмуті, Авдіївці, Вугледарі та Мар'їнці, де найбільш гаряча ситуація на фронті. Буданов заявив, що росіяни стерли Авдіївку з лиця землі, як і Бахмут.

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Буданов спростував інформацію про спробу росіян оточити Авдіївку з півдня

Він повідомив, що росіяни поставили собі за завдання провести охоплення міста Авдіївка з північного напрямку. При цьому глава розвідки наголосив, що окупанти вже двічі провалили термін охоплення Авдіївки і знову його продовжили.

Про спробу охоплення Авдіївки з півдня, за словами Буданова, росіяни ніколи навіть мови не вели.

На півдні від Авдіївки бойові дії йдуть з 2014 року. Розумієте, південь Авдіївки був дуже поряд з лінією розмежування. Тобто якщо казати, що там бойові дії, то треба казати, що вони там дев'ять років йдуть,

– сказав керівник ГУР МО.

При цьому Буданов підтвердив, що на південь від Авдіївки були локальні бої.

"Якщо я вам сказав, що далеко не кожен громадянин знайде на карті Соледар, то зі стовідсотковою впевненістю можу вам сказати, що на карті знайти Опитне і Водяне під силу тільки людям, які стикалися з тими територіями. Про що ми говоримо? "Друга армія світу" штурмує населений пункт Опитне? Це просто смішно", – додав глава розвідки.

Росії потрібно показати "успіхи" внутрішньому споживачу

Відповідаючи на питання, чому росіяни гризуться за Бахмут, Буданов сказав, що росіянам потрібно показати бодай якісь "успіхи" своєму суспільству.

Саме в Бахмуті, за словами Буданова, окупанти мають обмежені успіхи.

Це єдине, скажімо так, місце, де величезними втратами вони мають певний тактичний успіх. І на фоні відсутності успіхів будь-де в іншому місці вони стоять перед проблемою, що навіть своєму "оболваненому" суспільству треба щось показати, якусь перемогу. Це єдине місце, де в них хоч щось вдається,

– сказав Буданов.

Крім того, до Бахмута причетний глава вагнерівців Євгєній Пригожин, який заявив, що він візьме місто. "Він би вже і радий спетляти з того, але не може. Тобто тут просто все зійшлося", – додав глава розвідки.

Буданов відмовився прокоментувати, яку загрозу несе втрата Бахмута, але наголосив, що "втрата будь-чого – це погано".

Чи є загроза захоплення Вугледара

Буданов сказав, що розгром росіян під Вугледаром – це максимально показова історія. "Вона показова за всіма аспектами – починаючи від того, хто вів там наступ, і закінчуючи тим, до чого вони прийшли", – зазначив він.

Глава ГУР МО наголосив, що загрози захоплення Вугледара – немає.

Крім того, за даними Буданова, Росія не планує розпочинати наступальні операції на якійсь іншій ділянці фронту.

"Вони повністю перейшли всюди в позиційну оборону. Єдині місця на фронті, де відбуваються їхні спроби – це спроба в місті Бахмут, це спроба охопити з півночі місто Авдіївка, локальні бойові дії в місті Мар'їнка. І в Авдіївці, і в Мар'їнці ідентична тактика, як і в Бахмуті – просто намагання стерти населений пункт з лиця землі, як то кажуть. Бої у лісництві в районі Луганської області – це ми вже зовсім знижуємось до тактичного рівня", – резюмував він.