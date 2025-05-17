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17 травня, 14:23
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Буданов розповів, коли відбудеться масштабний обмін полоненими "1000 на 1000"

Маргарита Волошина

Під час переговорів у Стамбулі українська та російська сторони за участі турецьких посередників домовилися провести масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у суботу, 17 травня, розкрив деякі деталі стосовно цього. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Коли відбудеться обмін

Масштабний обмін полоненими "1000 на 1000" відбудеться на наступному тижні, 
– заявив Буданов.

 