Буданов розповів, чи можуть росіяни застосовувати понад 500 дронів щоденно

Начальник ГУР Кирило Буданов говорить, що росіяни не можуть щоденно застосовувати проти України по 500 "Шахедів". У ворога є можливість застосовувати велику кількість дронів у єдиному залпу, але лише періодично.

Про це керівник відомства розповів журналістам, пише 24 Канал.

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Які можливості із запуску "Шахедів" має Росія

Вороги дійсно застосовують багато дронів-камікадзе щоночі, але їхні ресурси не безмежні. За одну атаку на Україну може летіти понад 400 – 500 дронів. Однак частіше їхня кількість сягає трохи більше ніж 100, як це було в ніч проти 2 липня, коли було запущено 114 БпЛА.

Кожного дня нереально це робити. Періодично, на жаль, така змога в них є. До 500 вони реально можуть запускати в єдиному залпу,

– розповів очільник ГУР.

Реальна кількість "Шахедів", яку ворог може щодня запускати – близько 150.

Росія модернізує "Шахеди", зокрема додаючи до них спеціальну антенну базу. Цікаво, що таку технологію розробляли в Україні, але зараз вона застосовується російською оборонною промисловістю. Кирило Буданов розповів, що винахідник СRPA-антен з України зрозумів, що в той час (на початку 2000-х років) в Україні технологія не потрібна, і поїхав до Росії.