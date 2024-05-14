Кирило Буданов розповів, що зараз триває активна фаза російської прикордонної операції в Харківській області. Головний розвідник пояснив, що буде неправдою сказати, що росіяни мають значний успіх.

Кирило Буданов сказав в ефірі телемарафону, що варто пам'ятати про те, що ситуація доволі напружена. Глава української розвідки пояснив, що вона дуже швидко змінюється, пише 24 Канал.

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Що сказав Буданов про ситуацію на Харківщині та Сумщині

Ще станом на вчорашній вечір (мовиться про 13 травня – 24 Канал), на мій погляд, намітилась стрімка тенденція до стабілізації ситуації. Тобто противник в принципі вже заблокований по тих рубежах, на які він зміг зайти. І триває операція Сил оборони України по подальшій стабілізації та початку витіснення противника за межі нашої держав,

– заявив Кирило Буданов.

Генерал-лейтенант пояснив, що росіяни з самого початку планували операцію, як у Харківській області, так і у Сумській області.

"Станом на зараз вони утримують невелике угруповання сил у місті Суджа, у нас – це Сумський напрямок. Ситуація поки не дозволила їм приступити до активних дій і розпочати здійснення свого плану. Бої будуть тривати, але повторюсь, ситуація не є станом на зараз катастрофічною. Не треба панікувати. Головна мета цієї операції – створити хаос і паніку для того, щоб змусити наші угруповання відходити на Східних напрямках, дестабілізувати ситуацію всередині країни", – сказав керівник української розвідки.

Кирило Буданов пояснив, що найближчими днями все, що мають, росіяни використають. Адже вони вже залучили все, що в них було в прикордонні.

Далі їм потрібно вводити свої резерви… Основні події у нас ідуть на Східному фронті, нам потрібні резерви. Ще одна мета, якої хочуть досягти росіяни – відволікти всі сили й засоби, які у нас були сформовані, розтягнути їх по фронту. Думаю, що ми з цим справимось,

– пояснив Буданов.

Він підсумував, що Сили оборони зможуть зробити все, чого ми від них чекаємо та закликав не піддаватись паніці.

Щодо "буферної зони", то Кирило Буданов знову таки сказав, що мета росіян – посіяти хаос та паніку в Україні. Він пояснив, що росіяни заявили про "буферну зону", щоб виправдати свої вчинки та пояснити їх росіянам.

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NYT писав, що ситуація наближається до критичної

Видання The New York Times написало з посиланням на Кирила Буданова, що українські військові на Харківщині стикаються з ситуацією, яка наближається до критичної.

Ситуація на межі. З кожною годиною ця ситуація наближається до критичної,

– заявляв Буданов.

Видання написало, що оцінка начальника Головного управління розвідки збігається з оцінками інших українських офіцерів, що військові перспективи країни "тьмяніють".

Іноземні журналісти також пов'язали це з критичною нестачею боєприпасів на тлі багатомісячного ухвалення пакета допомоги від США на суму 60,8 мільярда доларів, зброя з якого "ледве почала надходити до України".

Також Буданов сказав, що Україні довелось перекинути війська з інших ділянок передової, а також було складно знайти особовий склад для переведення в Харківську область. За його словами, всі сили української армії наразі перебувають під Харковом і в Часовому Яру.

Окрім того, глава Головного управління розвідки пояснив, що російські окупанти ще "три – чотири дні" наступатимуть у Харківській області. Після цього почнуть просуватись на Сумщині.