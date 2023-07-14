Не потрібно створювати те, що вже існує, – Буданов розповів про "український Моссад"

Україна вже займається ліквідацією ворогів. Нашій державі не потрібно створювати аналог Моссаду, адже він вже існує.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Кремль назвав "жахливою" його травневу заяву про те, що "українці продовжуватимуть вбивати росіян у будь-якій точці світу до повної перемоги".

Пропагандисти, як і завжди, все перекрутили та почали маніпулювати. Насправді ж Буданов говорив про воєнних злочинців – росіян, які причетні до терору та вбивств мирних українців.

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Україна вже має свій Моссад

Нещодавно Росія звинуватила українські спецслужби у вбивстві проросійського блогера і журналіста. Однак Київ заперечує свою причетність. У квітні суд у Москві навіть заочно заарештував Буданова за звинуваченням у тероризмі.

Перспектива того, що ГУР посилає вбивць полювати на ворогів України, викликала порівняння з ізраїльським Моссадом. Буданов не виступає проти такої аналогії.

Якщо ви питаєте про Моссад, який відомий тим, що ліквідовує ворогів своєї держави, то ми це робили та будемо робити. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує,

– заявив очільник ГУР.

Він розпочав свою військову кар'єру як спецпризначенець і служив на Сході після того, як Росія незаконно анексувала Крим, а її маріонетки захопили східні території України. Буданов був тричі поранений.

З того часу, як він очолив ГУР, на нього було багато невдалих замахів, у тому числі вибух автомобіля, під час якого нападник сам підірвався на вибухівці.

"Єдине, що я можу сказати, це те, що вони не припинили спроб, але я повторюю – це все марно", – наголосив голова ГУР.

Наприкінці травня російська авіація завдала удару по його штаб-квартирі на Рибальському півострові в Києві. Після цього було багато повідомлень в російських ЗМІ про те, що Буданов був важко поранений. Однак сам очільник української розвідки применшив значення цієї події.

"Це була не перша їхня спроба. Але, як ви бачите, ми знову тут, в головних приміщеннях цієї будівлі. Коли ви були зовні, ви могли бачити, що люди ходять, працюють. Все працює так, як має працювати", – відповів він журналістам.