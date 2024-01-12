"Ми готові до рішучих дій": Буданов проаналізував ситуацію на фронті та спроможності Росії

Кирило Буданов підсумував те, що вдалося зробити протягом 2023 року та відповів на важливі питання щодо подальшого перебігу бойових дій. Також він оцінив спроможності ворога.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що ракетні удари Росії спричинені бажанням оголосити 2023 рік "переможним". За його словами, реальних воєнних успіхів у росіян не було.

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Обидві сторони активно використовували БпЛА

Водночас Буданов зазначив, що у російських ракет є низка недоліків. Зокрема, вони часто промахуються.

Також він додав, що з кінця літа 2023 року спостерігаємо збільшення кількості виготовлених боєприпасів у Росії. Водночас вони стають менш якісними.

Інтенсивне застосування безпілотників з обох боків зумовило неможливість проведення як російських, так і українських наступальних операцій. Ще один фактор ― щільність мінних полів, якої не було з часів Другої світової війни,

– сказав Кирило Буданов.

Він також назвав розв'язання цієї проблеми – електронні засоби протидії для БпЛА, але для мін необхідне спеціалізоване обладнання.

Україна регулярно атакує флот

Північна частина Чорного моря перебуває під контролем України, як і газовидобувні платформи. Морські експортні коридори, які дуже важливі для нашої економіки, знову функціонують, навіть попри ризики, розповів розвідник.

Він також відзначив, що через регулярні атаки по російських кораблях ворог змушений поспіхом передислоковувати кораблі.

Буданов нагадав, що у 2023 році відбулись перші українські висадки на територію тимчасово окупованого Криму, хоча дехто вважав їх неможливими.

Це дає надію – особливо українцям на півострові, які уже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки,

– сказав він.

За словами розвідника, усі думали, що у Москви сильна армія, але слабка економіка. Виявилось, що навпаки. Він наголосив, що економіка Росії може бути слабкою, але країна аж ніяк не голодує та може протриматись доволі довго.

Питання кількості – важливе

Кирило Буданов сказав, що теперішніх західних санкцій недостатньо. Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки Росії: енергетику, металургію і фінансову систему загалом;

Крім цього, Україні потрібно більше снарядів і артилерійських систем. Він наголосив, що мовиться не тільки про сучасні технології, а й про ті системи, які вже не використовують.

Тим, хто за кордоном вважає, що "втомився" від України, доведеться піклуватись про московитів, коли вони прийдуть займати їхні власні території,

– додав Буданов.

Він також зазначив, що Росія веде війну проти всього НАТО, як з самого початку стверджує пропаганда агресорки.

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