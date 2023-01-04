Буданов у свій день народження порізав торт у формі Росії
Джерело:ТСН
Кирило Буданов 4 січня святкує свій день народження. Про це свято не забули й взялись вітати українського генерала.
Відомо, що йому 4 січня виповнилось 37 років. У цей день Кирилу Буданову традиційно подарували торт, однак з непересічним дизайном.
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Як відсвяткував Кирило Буданов
Генерал-майору на день народження подарували торт у формі карти Росії, зроблений з урахуванням позначок самого Кирила Буданова.
Отримавши "карту Росії", Кирило Буданова порізав її.
Торт, який подарували Кирилу Буданову
Очільник ГУР порізав торт у формі карти Росії з його власними позначками
Так виглядає карта в кабінеті Кирила Буданова / Скриншот з відео
На карті Буданова Росія поділена на декілька частинок. Зокрема, є обведені різними маркерами ділянки з позначками:
- "Україна";
- "ФРГ";
- "Ф";
- "РФ";
- "ЦАР";
- "К" та інші.
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Що відомо про карту Буданова
- Карта Кирила Буданова стала відома загалу, коли журналісти прийшли до нього на інтерв'ю наприкінці грудня 2022 року.
- Тоді главу української розвідки й запитали про те, що означає його карта розчленованої Росії. Він пояснив, що всі бачать те, що хочуть бачити та припустив: "Можливо, це просто широкий маркер, а можливо, і ні".
- Згодом в інтерв'ю ТСН Кирило Буданов пояснив, що та карта з'явилася між 5 і 7 березня 2022 року. З того часу вона постійно в нього на столі, і багато хто брав її у руки, олівцем щось там малював. Сам очільник розвідки використовував маркер.
- Також він зазначив: "Єдине, що я можу сказати з цього приводу: це не ми їм приготували таку участь, це вони (росіяни – 24 канал) самі себе до цього довели".