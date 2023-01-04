Буданов у свій день народження порізав торт у формі Росії

Кирило Буданов 4 січня святкує свій день народження. Про це свято не забули й взялись вітати українського генерала.

Відомо, що йому 4 січня виповнилось 37 років. У цей день Кирилу Буданову традиційно подарували торт, однак з непересічним дизайном.

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Як відсвяткував Кирило Буданов

Генерал-майору на день народження подарували торт у формі карти Росії, зроблений з урахуванням позначок самого Кирила Буданова.

Отримавши "карту Росії", Кирило Буданова порізав її.





Торт, який подарували Кирилу Буданову



Очільник ГУР порізав торт у формі карти Росії з його власними позначками



Так виглядає карта в кабінеті Кирила Буданова / Скриншот з відео

На карті Буданова Росія поділена на декілька частинок. Зокрема, є обведені різними маркерами ділянки з позначками:

"Україна";

"ФРГ";

"Ф";

"РФ";

"ЦАР";

"К" та інші.

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Що відомо про карту Буданова