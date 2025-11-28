Про це заявив голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, коментуючи позицію Буданова у списку "УП-100", передає 24 Канал. У цьому переліку наведено сто українських лідерів, які формують незалежність і майбутнє країни.

Дивіться також "Це найкривавіша війна"․ Ексклюзивне інтерв'ю з Кирилом Будановим – очільником ГУР

Яка роль Буданова в історії?

Тарас Чмут наголосив, що голова ГУР – це людина, яка навіки вписала своє ім'я та досягнення в новітню історію України.

Зокрема, глава фонду відзначив внесок Буданова в перетворення маловідомого Головного управління розвідки на одну з найсильніших спецслужб світу. Нині ГУР знищує росіян у різних куточках планети і дістає ворога там, де той не очікує. Саме це робить Україну повноправним учасником світового геополітичного протистояння.

До того ж саме ГУР та його керівник публічно попереджали владу й суспільство, що Росія готує широкомасштабний наступ узимку 2022 року.

Ми особисто знайомі від весни 2022 року. Але стратегічними партнерами стали з перших днів повномасштабної війни, реалізувавши десятки спільних проєктів та операцій: від придбання Bayraktar TB2 до перших ударів у глибокому тилу, операцій на морі та складних історій, про які ще рано писати публічно,

– вказав Чмут.

Голова "Повернись живим" наголосив, що Кирило Буданов є одним з небагатьох керівників, який майже не викликає суперечок у суспільстві.

"Офіцер і лідер, якого оцінюють не за заявами, а за результатом. На полі бою й глибоко в тилу", – констатував Тарас Чмут.