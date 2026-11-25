Кирило Буданов не став називати можливих термінів удару українською балістикою по російській столиці. Однак його коротка відповідь на це запитання залишила простір для сподівань.

Повідомляють Новини.LIVE.

Що Буданов сказав про українські ракети?

В ефірі заходу "Діалог заради єдності" журналістка Новини.LIVE запитала Буданова, коли Україна застосує балістичні ракети для удару по Москві.

Давайте сподіватися на краще,

– відповів він.

Під час відповіді Буданов також згадав про застосування українських ракет і безпілотників під час операції проти Кримського мосту. Зокрема, він відзначив роботу ракети "Фламінго".

"Ракета "Фламінго", всім відома, вона відпрацювала, всі бачать як. Результат чудовий,

– сказав Буданов.

Нагадаємо, українські сили завдали удару по Кримському мосту в ніч проти 17 листопада. Унаслідок атаки обвалилася автомобільна арка та проліт переправи, а для ураження залізничної частини, за оприлюдненими даними, також застосували українські ракети.