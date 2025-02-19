"Один у полі не воїн": Буданов чесно відповів, чи порається Україна без підтримки США

Кирило Буданов вважає підтримку США критично важливою. Без неї нашій державі буде дуже складно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву очільника ГУР МО Кирила Буданова в інтерв'ю Defence24.

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Буданов пояснив важливість міжнародної підтримки

Відповідаючи на запитання журналістів, чи може зменшитися підтримка Заходу, Буданов заявив, що нині Україна має зробити усе можливе, щоб зберегти її.

Будемо чесні – без США нам буде дуже важко. Ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти їхню підтримку України. Як свідчить відоме українське прислів'я, "один у полі не воїн". Це моя відповідь у контексті Сполучених Штатів,

– заявив Буданов.

Що стосується підтримки від країн Європи, то Буданов наголосив, що ця співпраця має взаємовигідний характер. За словами очільника ГУР, неможливо уявити глобальну безпеку європейського континенту без України, української армії, яка сьогодні є найбільшою та найзагартованішою в "найбільшій війні з часів Другої світової війни.

Раніше в інтерв'ю NBC News Володимир Зеленський заявив, що без військової та фінансової підтримки США Україні буде дуже важко давати відсіч Росії. За словами президента України, у такому випадку "шансів на виживання буде дуже мало".