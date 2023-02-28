Не F-16: Буданов розповів, що насамперед потрібно ЗСУ

Україна потребує авіації для деокупації територій. Проте мовиться не про винищувачі.

Про це розповів очільник розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю в інтерв'ю Radio NV. За його словами, потрібна штурмова авіація.

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"На мою думку, нам потрібна штурмова авіація. F16 і тому подібні платформи не є штурмовою авіацією. Штурмова авіація, в США це, перш за все, літаки А-10, Thunderbolt II. Так само це армійська авіація, але це ударні гелікоптери типу AН-64 і так далі. Це повітряні платформи призначені для завдавання ударів по землі", – розповів Буданов.

Голова ГУР наголосив, що це його суб'єктивне бачення. Тобто президент та його оточення наполягають на передачі Україні винищувачів F-16, оскільки вбачають іншу концепцію.

Як українська авіація зустріла війну

Пропагандисти заявляли, що Росія на самому початку вторгнення знищили всю українську авіацію та ППО. За словами Буданова, Україна готувалася до війни, тому втрати авіації були нульовими.

Вже 23 числа наша авіація була розосереджена. Тобто, коли полетіли 24 числа ракети, втрати в нашій бойовій авіації були майже мінімальні, майже нульові, – пояснив Буданов.

Він додав, що кроки для захисту авіації зробили "в останній момент".

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