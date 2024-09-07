Telegram – це загроза національній безпеці, – Буданов
Джерело:"Радіо Хартія"
Месенджер, який створив росіянин, став невід'ємною частиною нашого інформаційного простору. Очільник ГУР прокоментував такий підхід до цього застосунку.
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов висловився про Telegram. За його словами, він є загрозою для національної безпеки і про це говорять доволі відверто.
Дивіться також Дрони СБУ атакували склад у Воронезькій області, звідки перекидали техніку в Україну, – джерела
"Офізичити" телеграм-канали
За словами Буданова, Telegram – це шкідливо. Він наголосив, що ніколи не боявся цього казати. Крім цього, це робили також і документально.
Telegram – це головне джерело отримання інформації у суспільстві згідно з нашими дослідженнями. Він обігнав абсолютно усе,
– зазначив розвідник.
Водночас він не виступає не за те, щоб його просто взяти й закрити Це доволі важко, хоч і можливо. Буданов виступає за те, щоб "офізичити" усі телеграм-канали.
Він має на увазі, що потрібно зареєструватись, щоб усі розуміли, що це канал громадянина РФ або громадянина України.
Буданов зазначив, що заблокувати Telegram, як це було з "Однокласниками" та "Вконтакте", технічно важче, але можливо.