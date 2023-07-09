У мережі помітили цікаву реакцію Буданова на слова "Редіса": очільник ГУР відповів

У Львові ввечері 8 липня представники української влади, а також командири "Азовсталі" дали пресконференцію журналістам. Під час промови командира "Редіса" очевидці помітили яскраву реакцію очільника ГУР МО Кирила Буданова.

Згодом кадри з реакцією Буданова розповсюдилися мережею. На ці відео відреагував і сам начальник української розвідки. Зокрема, він подякував українцям за "почуття гумору".

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Буданов відреагував на відео зі своєю реакцією

Під час пресконференції у Львові Денис "Редіс" Прокопенко, який повернувся додому після тривалого перебування у Туреччині, наголосив, що українські військові разом з громадянами продовжать боротьбу з окупантами. Крім цього, він підкреслив, що наші захисники ще "скажуть своє слово в бою". На ці слова і відреагував Буданов, зробивши яскравий вираз обличчя.

Буданов зробив яскравий вираз обличчя на промову "Редіса" / Відео з телеграм-каналу Кирила Буданова

Згодом у мережі опинилося ще одне відео, де вже доволі близько показали обличчя очільника української розвідки. Буданов не цурався показувати емоції, а також активно виражав свої почуття мімікою.

Буданов емоційно реагував на промову "Редіса" / Відео з телеграм-каналу Кирила Буданова

Згодом начальник ГУР МО відреагував на відео, які вже поширилися у мережі. Він подякував за них всім українцям, а також відзначив, що наші люди сміють гарно помічати всілякі дрібні деталі.

Дякую всім українцям за ваше почуття гумору та вміння помічати дрібниці!

– зазначив Буданов.

Наостанок він виголосив національне українське гасло – Слава Україні!

Командири "Азовсталі" повернулися додому