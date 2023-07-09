У мережі помітили цікаву реакцію Буданова на слова "Редіса": очільник ГУР відповів
Джерело:Кирило Буданов
У Львові ввечері 8 липня представники української влади, а також командири "Азовсталі" дали пресконференцію журналістам. Під час промови командира "Редіса" очевидці помітили яскраву реакцію очільника ГУР МО Кирила Буданова.
Згодом кадри з реакцією Буданова розповсюдилися мережею. На ці відео відреагував і сам начальник української розвідки. Зокрема, він подякував українцям за "почуття гумору".
Дивіться також У нас є менше, ніж 10 місяців, – Буданов про контрнаступ ЗСУ
Буданов відреагував на відео зі своєю реакцією
Під час пресконференції у Львові Денис "Редіс" Прокопенко, який повернувся додому після тривалого перебування у Туреччині, наголосив, що українські військові разом з громадянами продовжать боротьбу з окупантами. Крім цього, він підкреслив, що наші захисники ще "скажуть своє слово в бою". На ці слова і відреагував Буданов, зробивши яскравий вираз обличчя.
Буданов зробив яскравий вираз обличчя на промову "Редіса" / Відео з телеграм-каналу Кирила Буданова
Згодом у мережі опинилося ще одне відео, де вже доволі близько показали обличчя очільника української розвідки. Буданов не цурався показувати емоції, а також активно виражав свої почуття мімікою.
Буданов емоційно реагував на промову "Редіса" / Відео з телеграм-каналу Кирила Буданова
Згодом начальник ГУР МО відреагував на відео, які вже поширилися у мережі. Він подякував за них всім українцям, а також відзначив, що наші люди сміють гарно помічати всілякі дрібні деталі.
Дякую всім українцям за ваше почуття гумору та вміння помічати дрібниці!
– зазначив Буданов.
Наостанок він виголосив національне українське гасло – Слава Україні!
Командири "Азовсталі" повернулися додому
- Президент України Володимир Зеленський 8 липня повідомив, що командири "Азовсталі" після тривалого перебування у Туреччині повертаються в Україну. Наші захисники перебували в Туреччині у рамках інтервенції з вересня 2022 року, коли відбувся їхній обмін.
- Згодом у мережі опублікували зворушливі кадри повернення додому українських героїв. Вони стояли у літаку разом з Зеленським та Єрмаком.
- Вже ввечері 8 липня командири "Азовсталі" прибули у Львів, де мали можливість поспілкуватися з журналістами. Тепер вони вирушили до своїх родин.