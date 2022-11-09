Глава розвідки заявив, що настає вирішальний період війни в Україні

Кирило Буданов заявив, що настає вирішальний період війни. Зараз потрібна допомога кожного українця.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони сказав під час зустрічі з предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм.

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Вони говорили про визволення з полону наших воїнів і перспективи повернення всіх українських територій.

Настає вирішальний період війни. Нам потрібна допомога кожного українця і Боже благословення,

– заявив Буданов.

Він не сумнівається, що Україна здобуде повну перемогу та звільнить всі окуповані землі.

Останні заяви Буданова

Нещодавно Буданов попередив, що Кремль використовуватиме зиму як зброю, намагаючись деморалізувати людей. Окупанти знищують нашу енергетичну інфраструктуру.

Також начальник розвідки зазначав, що на території Білорусі перебувають близько 4300 російських військовослужбовців. Загроза наступу звідти мала, але ситуація може швидко змінитись, коли ЗСУ звільнять Херсон. Тоді загарбники можуть перекинути частину військ на Північ.

Крім того, Буданов зазначав, що Росія отримає та використає іранські балістичні ракети вже у листопаді. Мовиться про Fateh-110 і Zolfaghar SRBM.



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