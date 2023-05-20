Їх застав момент, – Буданов розповів, коли Росія розпочала підготовку до війни проти України

Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія розпочала активну підготовку до війни проти України ще у 2007 році. Глава ГУР МО вважає, що війна України з Росією була неминучою.

Зі слів Буданова можна зробити висновок, що Росія не планувала агресію у 2014 році, коли анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі. Як сказав глава розвідки, росіяни "скористалися зручним для них моментом".

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У 2014 році Росія не була готова до повномасштабної війни

Мовиться про Революцію Гідності в Україні, якою російська пропаганда досі маніпулює. Тоді українці вийшли проти режиму Віктора Януковича, який різко змінив вектор України з ЄС на Росію.

Не було б подій 2014 року – це нічого б не змінило. Війна між нами була неминучою,

– сказав Буданов.

Керівник ГУР МО не відповів, чому Росія саме у 2007 році почала підготовку до війни, але зазначив, що в українських архівах "досить чітко видно", що саме в цей час ворог почав готуватися.

За його словами, окупанти не були готові до спроби повної окупації України у 2014 році. Буданов зазначив, що росіян "застав момент", коли в Україні відбувалася революція, тому окупанти "пішли малими кроками".

Пішло б гарно – воно пішло б далі. Не пішло – то не пішло,

– заявив Буданов і погодився, що росіяни намацували ґрунт.

Крім того, він зазначив, що у 2022 році під час повномасштабного вторгнення росіяни використали ідентичну тактику.

Зокрема, росіяни спробували захопити всю Україну, але не змогли. Відтак, окупанти вирішили зосередитися на тих ділянках, де їм бодай щось вдається.

Росія планувала вторгнення на 2021 рік

Буданов, коментуючи те, чи "кусає лікті" Путін через те, що не спробував повномасштабний наступ у 2014 році, сказав, що "певні думки в них є". Водночас він розповів, що Росія планувала повномасштабне вторгнення в Україну на березень 2021 року.

За його словами, тоді б росіянам було легше, однак їх плани зірвали партнери України, які оприлюднили відповідну інформацію. Також Росії завадили й на дипломатичному рівні.

Однак Буданов сказав, що російські військові не покинули ті місця, в яких почали зосереджуватися у лютому – квітні 2021 року. Мовиться про брязкання зброї біля кордонів України, які Росія виправдовувала навчаннями.

За словами глави ГУР МО, російські війська не відходили з тих позицій, а залишилися до 24 лютого 2022 року. Буданов заявив, що в планах Кремля було повернення України в орбіту Росії.