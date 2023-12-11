Штурмована група росіян стикнулась з спецпризначенцями ГУР: як Буданов змусив їх здатись в полон

У Головному управлінні розвідки розповіли, що в тилу ворога вони працюють із залізничною інфраструктурою, лініями електропередач, складами. Також наші розвідники збирають інформацію про скупчення сил ворога.

Спецпризначенець Головного управління розвідки Міноборони з позивним "Саба" розповів у ефірі "Радіо Свобода", що зведена група включає різні підгрупи. Зокрема, мовиться про розвідку, евакуацію, догляд.

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Як Буданов без зброї взяв ворога у полон

"Саба" розповів, що головний критерій успішності операції – це те, що всі люди, з якими вони йшли на операцію, цілі.

Розвідник прокоментував інформацію спецпризначенця "Лютого", який розповів, що під час одного із завдань штурмова група російських сил зіштовхнулась з українським спецпідрозділом.

На операції був Кирило Буданов, який по рації зв'язався з російським військовим.

Вони (росіяни) вийшли в ефір і якісь свої умови пробували надиктовувати. Відповідь (Буданова – 24 Канал) була такою, що вони здалися в полон групою. Це справді було,

– розповів розвідник.

За його словами, це була ціла штурмова група росіян – 10 – 20 осіб.

Розвідка показала фото з місця ліквідації Киви

Командир групи ПЗРК спецпідрозділу ГУР "Артан" Олександр з позивним "Лютий" розповідав " РБК-Україна ", що під час одного з завдань штурмова група противника намагалася без вогневого ураження просто покинути зону дії, бо зрозуміла, що чинити опір вже не здатна.Тоді якраз з ними був Кирило Буданов, який буквально в особистій розмові, лише одними переговорами по рації,. "Лютий" запевняв, що це неймовірна сила духу, усі тоді відчули такий моральний підйом, коли почули голос начальника: "Адже більшість тоді не здогадувалися, що разом з нами, у нашому секторі, знаходиться начальник ГУР".

Служба безпеки України здійснила унікальну спецоперацію з ліквідації Іллі Киви у Підмосков'ї 6 грудня. Зокрема, зрадника знайшли мертвим на території паркової зони готелю "Величъ Country Club" у селі Супонєво.

На тілі колишнього народного депутата України була різана рана на скроні та гематома на лівій частині обличчя.

Українські розвідники показали фото та відео з місця події. На них видно, що тіло ліквідованого лежить на снігу обличчям донизу. Довкола кров. Окрім того, джерела 24 Каналу показали зброю з допомогою якої ліквідували Киву.



Киву ліквідували у Підмосков'ї / Фото надане 24 Каналу

Також джерела показали зброю, з якої ліквідували зрадника, а також відмітили на карті місце смерті Киви.



Зброя, з якої ліквідували Киву / Фото надане 24 Каналу



Місце, де ліквідували зрадника / Фото надане 24 Каналу

Де ліквідували Киву: дивіться відео