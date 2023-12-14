За якою статею – ще не вигадали: у Росії "оголосили у розшук" Буданова

Росія вирішила "оголосити у розшук" голову ГУР Міноборони Кирила Буданова. Водночас у Москві навіть не спромоглися зазначити, за якою статею кримінального кодексу вони це зробили.

Власне, у четвер, 14 грудня, пропагандистські медіа вибухнули від новини про те, що МВС Росії "почало розшукувати" головного українського розвідника. Понад пів року тому вони уже писали, що Буданова "заочно заарештували", – інформує 24 Канал.

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Кремль "оголосив у розшук" Буданова

Міністерство внутрішніх справ навіть не уточнило, за якою статею Буданова було оголошено в розшук. Не виключено, що так звані російські "правоохоронці", взагалі, ще не до кінця сформулювали, у чому вони "обвинувачують" керівника Головного управління розвідки.

Однак ЗМІ Кремля пишуть, що українському генералові "інкримінують" організацію вибуху на Керченському мосту. Раніше Федеральній службі безпеки навіть довелось визнати, що внаслідок цього загинуло декілька росіян.

Додамо, що "заочно заарештував" Буданова 21 квітня Московський суд. Тоді він повісив на начальника ГУР такі статті російського кримінального кодексу:

частина 1 статті 205.4 – створення терористичної групи;

частина 1 статті 30, пункт "а" частини 2 статті 205 – теракт, скоєний групою осіб;

частина 3 статті 222, частина 3 статті 222.1 – зберігання зброї та вибухівки.

Як Буданов реагував на "заочний арешт"

В інтерв'ю українським журналістам керівник Головного управління розвідки Міноборони досить іронічно відреагував на той факт, що його "заочно заарештувати" в Росії.

"Ви знаєте, скільки часу вже працюю і якось незручно було, що стосовно мене ніяких рішень там (у Росії – 24 Канал) не було. Мені приємно", – сказав тоді Кирило Буданов.

Окрім як Буданову, у жовтні 2023 року у Росії "заочно висунули звинувачення" командувачу Повітряних сил Миколі Олещуку, командувачу ВМС Олексієві Неїжпапі, а також командиру 383-го ОБр БпАК ВПС Сергію Бурденюку. За даними Кремля, ці українські посадовці з квітня 2022 року по вересень 2023-гно здійснили понад 100 ударів безпілотниками по Росії. Такий результат не може не вражати.

Варто ще додати таке: вибух на Кримському мосту, в організації якого "обвинувачують" керівника ГУР, стався 8 жовтня 2022 року. Тоді Путін доручив ФСБ охороняти переправу, але уже 17 липня 2023 року "бавовна" знову розцвіла на цій конструкції, що сполучає тимчасово окупований Крим з материковою частиною Росії.