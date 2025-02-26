Буданова раптово "забули" в одному з соцопитувань: експерт пояснив можливі причини
Згідно з результатами дослідження соціологічної групи "Рейтинг", рівень довіри до президента Володимира Зеленського у лютому зріс до 65%, а найбільшу підтримку українців має Валерій Залужний (76%).
Найбільше запитань щодо достовірності цього дослідження в експертів викликала відсутність у ньому начальника ГУР Кирила Буданова, якого навіть не включили до опитування, інформує 24 Канал.
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Результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" / Скриншот з презентації
Це виглядає ще більш загадково на тлі опитування, проведеного соціологічною компанією Active Group. За його результатами, оприлюдненими 18 лютого, Буданову довіряють 50,3% українців, що ставить його на друге місце після Залужного (61%). Президент Зеленський опинився на четвертому місці з показником у 42,4%.
Директор Інституту світової політики Євген Магда пояснює можливе зростання рейтингу Зеленського його жорсткою риторикою щодо Дональда Трампа. Ще Зеленський гостро відреагував на заяву американського президента про можливе припинення допомоги Україні, і це могло позитивно вплинути на підтримку його суспільством.
Водночас Магда звертає увагу на можливе політичне підґрунтя виключення Буданова з опитування "Рейтингу".
Інтрига у причинах, за якими "Рейтинг" не включив Буданова до дослідження. Чи включив, але не публікує результати? Очевидно, що влада сприймає його як свого потенційного політичного конкурента,
– каже політолог.