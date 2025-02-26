Буданова раптово "забули" в одному з соцопитувань: експерт пояснив можливі причини

Згідно з результатами дослідження соціологічної групи "Рейтинг", рівень довіри до президента Володимира Зеленського у лютому зріс до 65%, а найбільшу підтримку українців має Валерій Залужний (76%).

Найбільше запитань щодо достовірності цього дослідження в експертів викликала відсутність у ньому начальника ГУР Кирила Буданова, якого навіть не включили до опитування, інформує 24 Канал.

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Результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" / Скриншот з презентації

Це виглядає ще більш загадково на тлі опитування, проведеного соціологічною компанією Active Group. За його результатами, оприлюдненими 18 лютого, Буданову довіряють 50,3% українців, що ставить його на друге місце після Залужного (61%). Президент Зеленський опинився на четвертому місці з показником у 42,4%.

Рівень довіри до політичних/військових діячів /Скриншот даних опитування Active Group

Директор Інституту світової політики Євген Магда пояснює можливе зростання рейтингу Зеленського його жорсткою риторикою щодо Дональда Трампа. Ще Зеленський гостро відреагував на заяву американського президента про можливе припинення допомоги Україні, і це могло позитивно вплинути на підтримку його суспільством.

Водночас Магда звертає увагу на можливе політичне підґрунтя виключення Буданова з опитування "Рейтингу".

Інтрига у причинах, за якими "Рейтинг" не включив Буданова до дослідження. Чи включив, але не публікує результати? Очевидно, що влада сприймає його як свого потенційного політичного конкурента,

– каже політолог.