"Не вартий паперу, на якому написаний": унікальні фото Будапештського меморандуму від BBC

30 років тому було підписано Будапештський меморандум. 5 грудня 1994 року Україна, США, Велика Британія та Росія уклали договір, яким України остаточно відмовилася від ядерної зброї.

Журналістам вдалося на власні очі побачити Меморандум. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Який вигляд має Будапештський меморандум

Журналістам BBC вдалося зробити фото Будапештського меморандуму. Цей документ вкрай рідко залишає стіни архіву.

Він містить 6 пунктів і декілька посилань на документи, зокрема, Статут ООН, Заключний Акт ОБСЄ, Договір з нерозповсюдження ядерної зброї.

Про цей документ кажуть, що він не вартий паперу, на якому написаний… Вже через 20 років існування меморандуму стало очевидно, що подібні документи не діють,

– зауважує видання.

Тим часом українську копію цієї угоди міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повіз на саміт Україна-НАТО. Чим він хоче нагадати партнерам про їхні зобов'язання.

Нагадаємо, що раніше у МЗС закликали відновити довіру до ідеї ядерного роззброєння.

"Цей документ мав забезпечити Україні гарантії безпеки, суверенітету та територіальної цілісності в обмін на відмову від третього у світі за потенціалом ядерного арсеналу. Меморандум мав стати значним етапом у зміцненні глобального ядерного роззброєння та слугувати прикладом для інших держав у відмові від ядерної зброї", – заявили у міністерстві.

Однак у 2014 році ядерна держава Росія знехтувала домовленостями та напала на Україну, яка від свого ядерного арсеналу відмовилася. У МЗС зауважили, що навіть не були проведені жодні передбачені документом консультації, які Україна неодноразово намагалася ініціювати.

Будапештський меморандум / Фото Дмитра Власова, BBC