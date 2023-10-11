"Ця зима буде набагато гіршою": чи готова Україна до атак на енергетику, – The Washington Post

Торік 10 жовтня російська армія завдала першого масованого удару по українських енергетичних об'єктах. Варто бути готовими, що ворог знову може націлитися на знищення енергетики.

Росіяни вже намагаються масовано атакувати Україну, аби завдати ударів по енергетичній інфраструктурі. Вочевидь, ворог вдається до аналогічних дій, як і минулої осені – зими, й спробує занурити нашу країну у темряву.

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Наскільки готова Україна до нових атак на енергетику

Військовослужбовець з позивним "Фокс" в коментарі західному виданню заявив, що ця зима буде складнішою. До слова, "Фокс" керує мобільною зенітною системою німецького виробництва Gepard. Боєць пригадує, що торік було дуже багато "важких ночей".

Одного разу вони відправили 20 безпілотників разом на позиції. Але ця зима буде набагато гіршою,

– сказав "Фокс".

Росія вже здійснює спроби атакувати українську енергетику. Близько 3 тижнів тому ворог завдав масованого ракетного удару по території України 43 ракетами. Сили та засоби ППО збили не усі повітряні цілі – 7 ракет влучили в енергетичні об'єкти. Тоді в "Укренерго" заявили, що це перші удари по енергетиці за останні 6 місяців. Після цієї атаки прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що "етап енергетичного терору в цьому опалювальному сезоні вже почався".

Тисячі спеціалістів, не покладаючи рук, працювали над тим, аби відновити енергосистему України. В основному, об'єкти енергетичної інфраструктури відновили, проте частина з них поки не працює на повну потужність. За оцінками Програми розвитку ООН, станом на квітень 2023 року потужність України з виробництва електроенергії скоротилася на 51% порівняно з рівнем перед вторгненням Росії. Окрім ремонту пошкоджених об'єктів, в Україні також почала працювати координаційна рада МВС. Як заявив Ігор Клименко, робота ради полягає у забезпеченні "нормальної життєдіяльності населення під час можливих відключень електроенергії".

У "The Washington Post" наголошують, що питання, чи зможе Україна витримати російські масовані обстріли й удари по енергетиці, значною мірою залежить від достатньої кількості систем ППО, які мають на озброєнні ЗСУ. Про це заявляв і Володимир Зеленський.

Для нас головне, особливо перед зимою, — посилити ППО,

– днями написав Зеленський у соцмережі.

Наші партнери вже над цим працюють. Зокрема, адміністрація Байдена минулого місяця оголосила про новий пакет допомоги, до якого увійшли системи ППО, боєприпаси до них і кулемети для збиття безпілотників.

Втім, заздалегідь панікувати, що Росія влаштує блекаут, зарано. Адже невідомо, скільки ракет російська армія має у запасі: якщо їх мало, то ворог зможе завдавати масованих ударів лише безпілотниками. Також ніхто достеменно не знає, чи буде Путін намагатися знову знищити енергетичну інфраструктуру. Втім, якщо ворог виведе з ладу критичну інфраструктуру України, то Володимир Зеленський пообіцяв зробити те саме й з Росією.

"Зимовий бій проти терору"

Президент України під час виступу на засіданні "Рамштайну", яке транслювали в ефірі телемарафону, наголосив, що наша країна повинна виграти "зимовий бій проти терору". Зеленський висловив переконання, що чим сильнішою буде Україна в економічному плані, тим потужнішою буде у військовому.

Ми повинні перемогти цей зимовий бій проти терору. Ми його можемо перемогти. І разом з тим ми будемо боротися за те, яким чином і на чиїх умовах ця війна завершиться,

– заявив Зеленський.

Він наголосив, що важливо забрати зброю з рук ворога, адже він може лише нищити життя. Нині Росія немає економічного чи політичного впливу, не є донором безпеки чи стороною, яка підтримує розвиток. Зеленський акцентував, що Росія є загрозою не лише для України, а й для багатьох інших держав. Тому необхідно посилювати системи ППО в Україні, аби російські дрони і ракети чи уламки від них не падали на території інших країн.