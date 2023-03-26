Шквальні дощі та похолодання: якою буде погода в Україні 27 березня

26 березня 2023, 14:24
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у понеділок, 27 березня, на більшій частині території буде дощовою. Водночас синоптики прогнозують несуттєве похолодання.

Слідом за справжньою весною та потеплінням – прийшли дощі та похолодання. Температура на почату останнього тижня березня коливатиметься, найімовірніше, від 10 до 18 градусів за Цельсієм.

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Погода по регіонах

Як зазначають метеорологи, на більшості територій буде хмарно з проясненнями та опадами. Зокрема, на Сході вночі буде невеликий дощ, але разом з тим температура – найтеплішою по всій Україні: від 15 до 18 градусів.

На Заході та Півночі нашої держави українцям сподіватися на суху погоду також не варто. До того ж можливий сильний вітер.

Окрім того, в Центрі та на Півдні України дощитиме. Хоча й температура буде трохи вищою, аніж на Заході – від 11 до 14 градусів тепла.

Вітер південний, південно-західний, від 7 до 12 метрів на секунду, в західних областях вдень місцями пориви від 15 до 20 метрів на секунду,
– зазначили в Укргідрометцентрі. 

Також там констатували, що в столиці нашої держави буде хмарно з проясненнями та без опадів 27 лютого. Вітер – південний, від 5 до 10 метрів на секунду.

Температура у найбільших містах

  • Київ – +11...+13
  • Ужгород – +11...+13
  • Львів – +10...+12
  • Івано-Франківськ – +10...+12
  • Тернопіль – +10...+12
  • Чернівці – +11...+13
  • Хмельницький – +11...+13
  • Луцьк – +10...+12
  • Рівне – +10...+12
  • Житомир – +10...+12
  • Вінниця – +13...+15
  • Одеса – +12...+14
  • Миколаїв – +12...+14
  • Херсон – +11...+13
  • Сімферополь – +13...+15
  • Кропивницький – +12...+14
  • Черкаси – +13...+15
  • Чернігів – +12...+14
  • Суми – +10...+12
  • Полтава – +11...+13
  • Дніпро – +12...+14
  • Запоріжжя – +13...+15
  • Донецьк – +15...+17
  • Луганськ – +16...+18
  • Харків – +15...+17


Погода в Україні 27 березня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак