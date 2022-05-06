Буде дуже тепло, але на Заході – грози: прогноз погоди на 7 травня

Погода в Україні у суботу, 7 травня, буде доволі привітною. У більшості областей – сонячно. Дощі з грозами можливі лише на Заході.

Температура повітря вдень коливатиметься у межах +18...+20 градусів. Трішки холодніше буде на Сході. Зокрема, на Харківщині, Луганщині та Донеччині – +16. В тимчасово окупованому Криму – +14...+16.

Може зацікавити В американському Канзасі вирував торнадо: є жертви і руйнування

Прогноз синоптиків

Ще тепліший прогноз для Закарпаття. Там прогнозують +19...+21. У Києві субота теж буде теплою та сонячною – вдень обіцяють +17...+19 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що в суботу варто очікувати багато сонця та синього неба з білими хмарками, переважно в областях буде сухо.

Вітер – південно-східного напрямку, буде невеликий або помірний.

На Заході – дощі

У західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Крім того, ввечері невеликий дощ може накрити Житомирщину, а волога хмарність пошириться на Київщину й Чернігівщину.

Проте, за словами Діденко, серйозних опадів бути не повинно.

Зверніть увагу! Синоптики застерігають, що 8 та 9 травня територією України проходитиме атмосферний фронт. У ці дні дощів з грозами може побільшати. Радять не йти з дому без парасольки.

10 травня ще теж може трішки дощити, а вже 11 – світитиме сонце, хоч у Центрі стане холодніше.

Ночі все одно холодні

Вночі на Сході, у Центрі та на Півночі буде ще холодно – +3...+7. На Півдні та Заході – дещо тепліше – +6...+11 градусів. Тому синоптики радять поки не ховати в шафу теплі ковдри та піжами.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +19...+21

Львів – +18...+20

Івано-Франківськ – +18...+20

Тернопіль – +18...+20

Чернівці – +18...+20

Хмельницький – +18...+20

Луцьк – +18...+20

Рівне – +18...+20

Житомир – +18...+20

Вінниця – +18...+20

Одеса – +18...+20

Миколаїв – +18...+20

Херсон – +18...+20

Сімферополь – +14...+16

Кропивницький – +18...+20

Черкаси – +18...+20

Чернігів – +18...+20

Суми – +18...+20

Полтава – +18...+20

Дніпро – +18...+20

Запоріжжя – +18...+20

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +14...+16

Харків – +16...+18

Київ – +18...+20



Погода 7 травня / Карта Укргідрометцентру