Чи буде Ізраїль після перемоги Нетаньяху на виборах допомагати Україні: пояснення експерта

В Ізраїлі до влади прийшов Біньямін Нетаньяху. Відомо, що це доволі радикальний політик.

Найімовірніше, його перемога не змінить ситуацію з військовою допомогою Україні з боку Ізраїлю. Про це 24 каналу сказав заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

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Чи надасть Ізраїль зброю Україні

Напередодні голосування в Генасамблеї ООН спричинило неабиякий резонанс. Так, Україна виступила проти ядерного озброєння Ізраїлю. Данилов переконаний, що на двосторонні україно-ізраїльські відносини це жодним чином не вплине.

Це було прогнозоване голосування, щорічна резолюція, ми завжди голосуємо однаково. Ніяких перспектив постачання нам зброї з Ізраїлю немає, особливо при Нетаньяху. Він ніколи не буде надавати зброю,

– запевняє Данилов.

Дійсно, прем'єр заявив, що розгляне це питання. Однак потім скаже, вважає Данилов, що прийняв рішення відмовити у наданні зброї.

"Людина, яка на своєму офісі вивішувала величезний плакат, де він ручкається з Путіним. Людина, яка зустрічалася з Путіним частіше, ніж з американськими президентами. Людина, яка приїжджала на 9 травня у Москву і вішала на себе колорадку", – наголосив заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

Нетаньяху заявив, що буде намагатися стати посередником у російсько-українському конфлікті. Отже, країна не зможе постачати нам зброю.

Нічого це не змінить. Ані користі, ані шкоди для нас не буде,

– резюмував Сергій Данилов.

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