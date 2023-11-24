Буде комплексний план з мобілізації, – Зеленський анонсував важливі зміни

Президент Володимир Зеленський анонсував комплексний план з мобілізації в Україні. Глава держави розповів, що план буде підготовлено наступного тижня.

Зеленський заявив, що питання мобілізації в Україні є складним і дуже актуальним. Він наголосив на роботі ТЦК та ВЛК, а також демобілізації та мобілізації. Про це Зеленський сказав на пресконференції з президентом Латвії, пише 24 Канал.

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Зеленський поставив завдання Залужному, Умєрову та Шмигалю

Президент повідомив, що під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача відбулася комплексна доповідь про те, які існують виклики, як вирішити поточні питання, що треба зробити, які внести законодавчі зміни та хто повинен це зробити.

Весь цей план буде напрацьований і всі відповіді будуть на наступному тижні,

– сказав Зеленський.

Він додав, що є деякі рішення, "які ми одразу вирішили". Водночас Зеленський наголосив, що хоче, аби люди розуміли увесь план дій – "куди ми йдемо з цим, які виклики, щоб люди бачили".

У мобілізації дуже важливо, щоб знаєте – як із пункту "А" в пункт "Б". Щоб не було, що ми тільки розуміємо із пункту "А", і розуміємо, куди ми вийшли. Нам потрібно знати, куди ми повинні прийти, коли, якими силами. Тому комплексний план з цього питання буде на наступному тижні,

– сказав президент.

Глава держави додав, що завдання поставлено Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному і міністру оборони Рустему Умєрову, а також прем'єр-міністру Денису Шмигалю, адже ще є економічні питання.

"Вони будуть все комплексно доповідати на наступному тижні", – резюмував Зеленський.

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