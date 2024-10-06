Чи готовий Кремль до оголошення мобілізації найближчим часом

Владімір Путін надовго затягнув з рішенням про проведення мобілізації у Росії. Попри значну потребу, російське керівництво не віддало відповідного наказу.

Натомість до війни активно залучають контрактників, витрачаючи на це шалені кошти. Віталій Кононученко, OSINT-аналітик та військовий оглядач, в етері 24 Каналу пояснив, чому Кремль досі не провів мобілізацію.

Перегляньте також Розстрілював поранених і сам отримав кулю: інструктор "Єнот" як обличчя армії Росії

Чому Росія не оголошує мобілізацію

Російська армія щоденно зазнає чималих втрат на війні в Україні. Насамперед це стосується особового складу, який стає все важче поповнювати. Втім наразі немає ознак, які б вказували на те, що найближчим часом кремлівський режим оголосить про проведення мобілізації.

У 2022 році, при набагато простіших обставинах для ворога, ніж сьогодні, мобілізацію оголосили. Перед тим вони серйозно зважали на реакцію людей. Зараз вони розуміють, що вся пропагандистська картинка може рухнути та люди просто скажуть, що не хочуть йти воювати,

– зазначив Віталій Кононученко.

Так, наприклад, незалежна соціологічна служба "Левада-Центр" у Росії опублікувала результати анонімного опитування, згідно з якими 46% росіян висловили страх перед мобілізацією. Це на 12% більше, ніж у лютому 2024 року.

"Звісно, російське керівництво не може не зважати на це, адже на відміну від медійної картинки, справжню, "залаштункову" аналітику вони роблять дуже чітко. Вони розуміють, що досі краще платити гроші, ніж просто мобілізовувати людей, аби це не призвело до дуже складних соціальних наслідків", – пояснив OSINT-аналітик.

Зауважимо, що одноразові виплати за підписання у Росії сягають неймовірних масштабів. Наприклад, у Москві контрактникам готові платити майже 2 мільйони рублів.

Крім того, за підрахунками британських аналітиків, Росія витратила близько 8% бюджету на виплати військовим із січня по червень 2024 року.