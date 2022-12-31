Такі задуми Росія виношує, – Буданов оцінив загрозу наступу з Білорусі
Джерело:ВВС
Останнім часом з'являється все більше інформації про можливий повторний наступ Росії на столицю. Зокрема, прогнозують, що Росія знову використає для цього Білорусь.
Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов прокоментував ймовірну загрозу з Білорусі. Він зазначив, що "такий варіант існує, він був завжди".
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Буданов оцінив можливий повторний наступ з Білорусі
Очільник ГУР зазначив, що станом на зараз, жодної інформації, або жодних ознак, реальних ознак підготовки нового вторгнення в місто Київ чи Північний напрямок, відсутнє.
Журналіст BBC пригадав слова Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Який заявив, що не сумнівається у тому, що окупанти знову підуть на Київ. Він зазначив, що для цього загарбники знову можуть використати Білорусь.
Я не можу надавати вам відповіді на питання, виходячи зі своїх особистих міркувань. Я дію як технократ і оцінюю реалії. Якщо є інформація - ми її врахуємо. Якщо інформації не існує, то, вибачте, її не існує. Але ще раз повторюю, гіпотетично, в теорії, такі задуми Росія виношує. Проте, ні періодів, ні (можливостей – 24 канал) як це взагалі зробити у них немає,
– сказав Буданов.
Військова активність Росії, яка відбувається в Білорусі
Буданов також висловився щодо тренувань російських бойовиків в Білорусі, переміщення військової техніки та інші військові активності РФ у тому напрямку.
Керівник ГУР наголосив, що росіяни вже досить тривалий період часу перебувають в Білорусі, але тоді чомусь це нікого не лякало не лякало.
За його словами, українській розвідці достовірно відомо про всі пересування росіян та про всю їхню діяльність.
І я вам можу абсолютно прямо сказати: те угруповання, яке вони там створили, жодним чином не відповідає наступальному угрупованню або угрупованню, яке могло б нести хоч якусь реальну загрозу,
– заявив очільник ГУР.
Хотіли ввести в оману
Зокрема, він пригадав епізод, завдяки якому Росія хотіла ввести всіх в оману. Тоді ж країна-агресорка зробила наступне: окупанти завантажили кілька ешелонів техніки та особового складу. Перевезли ці ешелони не впритул до кордону, а просто ближче.
Російські загарбники зробили це демонстративно в денний час доби. Саме так, щоб це зафіксували всі, навіть якщо не хотіли б це бачити. Самі ж через підконтрольні, перш за все, собі ЗМІ, показали це, значно збільшивши в цих ЗМІ кількість техніки й особового складу, який, начебто, висунувся вже штурмувати Україну.
Вони пробули там неповний день, не розвантажуючись. І на вечір вже відбули назад туди, звідки виїжджали. Це називається "карусель". Це демонстративні дії, які показують, начебто, масштабні переміщення, підготовку до чогось,
– пояснив Буданов.
За його словами, період, коли вони почали робити ці "каруселі", повністю сходиться з датою, коли Володимир Зеленський мав їхати на свій перший з часів цього вторгнення офіційний візит в США.