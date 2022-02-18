Буде чи не буде: скільки українців вважають високою ймовірність вторгнення Росії

Західні лідери вважають високою ймовірність того, що Росія таки нападе на Україну. Українські громадяни у цьому не настільки впевнені: лише 19% вважають можливість вторгнення високою.

Результати соціологічного опитування оприлюднила група "Рейтинг". Опитували українських громадян 16 – 17 лютого 2022 року.

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Як оцінюють динаміку військової загрози українці

ймовірність повномасштабного вторгнення Росії – висока : 19% опитаних;

: 19% опитаних; середня: 33%;

33%; низька: 20%;

20%; немає ніякої загрози: 25%.

Цікаво, що думка українців щодо можливого наступу держави-агресорки суттєво відрізняється по регіонах. Так на Заході не вбачають загрози 14% опитаних, на Сході – 42%.

Українці думають, що ЗСУ зможуть відбити атаку

Впевнені у силах ЗСУ більшість українських громадян. 64% опитаних вірять, що наші військові зможуть відбити наступ противника. Третина опитаних – не можуть стверджувати про це з впевненістю.

За останні кілька днів оцінка ймовірності загрози як високої зменшилась з 28 до 19%. Водночас впевненість у тому, що наша армія може дати відсіч, зросла з 58 до 64%.

Оцінка українцями можливості вторгнення / Скриншот з сайту "Рейтингу"

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Що відомо про опитування:

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Вибіркова сукупність: 1722 респонденти.

Метод опитування: CATI телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.

Терміни проведення: 16 – 17 лютого 2022 р.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!