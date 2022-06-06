Буде нота, – Данілов відповів Сійярто на заяву про "психічні проблеми" Зеленського
Спікер парламенту Угорщини заявив про нібито "психічні проблеми" Володимира Зеленського. Втім те, що її підтримав глава угорського МЗС – це вже зовсім інша ситуація.
Про це ексклюзивно 24 каналу розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він припустив, як на це можуть відреагувати в міністерстві закордонних справ України.
До теми Чекаємо на вашу довідку про стан психічного здоров'я: МЗС України потролило Ласло Кевера
На думку секретаря РНБО, міністерство закордонних справ України може направити ноту Петеру Сійярто.
Я думаю, що буде нота від нашого МЗС України через це обов'язково,
– повідомив Данілов.
Данілов про заяву угорських політиків
Секретар РНБО наголосив, що сама заява Ласло Кевера та те, що Петер Сійярто підтримав ці ганебні слова про українського президента – зовсім різні ситуації.
Олексій Данілов пояснив, угорський спікер парламенту Ласло Кевер – це людина обрана на посаду. А от міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто – це офіційна посадова особа.
Нагадаємо, що МЗС України вже відповіло на скандальні заяви угорських політиків щодо психічного здоров'я українського президента Володимира Зеленського. У відомстві вже заявили, що очікують на оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров'я.
Повне інтерв'ю з Олексієм Даніловим на 24 каналі: дивіться відео
Скандальна заява угорських політиків
- Угорський спікер парламенту Ласло Кевер заявив, що у Володимира Зеленського нібито є "психічні проблеми".
- Такі "висновки" політик Угорщини зробив нібито через те, що президент України просить про підтримку.
- Скандальну заяву угорський політик озвучив під час інтерв'ю до Дня національної єдності Угорщини.
- Згодо глава міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вирішив підтримати свого колегу.
- Крім того, він заявив, що десятки тисяч громадян Угорщини допомагали українським біженцям, а наші політики "жодного разу не сказали слова вдячності".