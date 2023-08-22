Росіяни підступні, – Кім закликав не ігнорувати повітряні тривоги перед Днем Незалежності
Джерело:Віталій Кім
Окупанти регулярно обстрілюють українські міста та люблять символізм, тому нехтувати тривогами не варто в жодному разі. Зокрема, у цьому впевнений голова Миколаївської ОВА.
Власне, у вівторок, 22 серпня, Віталій Кім опублікував звернення, у якому закликав відповідально ставитися до повітряних тривог цього тижня. Він згадав, що 24 серпня – День Незалежності України.
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Загроза на День Незалежності
Як зазначив голова обласної військової адміністрації, влада скасувала усі публічні заходи в місті на найближчий час. Проте ніхто не забороняє День Незалежності святкувати онлайн.
Добрий день, ми з України! Прошу всіх відповідально ставитися до повітряних тривог цього тижня, через те що в нас день Незалежності. Росіяни завжди підступні. Ми скасували всі заходи офлайн – будемо святкувати онлайн,
– констатував Кім.
Власне, навряд для когось стало здивуванням, що Росія може вдарити по Україні 24 серпня. Водночас не варто занепадати духом, адже в будь-якому разі ворогові не вдасться нас знищити.
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Потрібно дбати про безпеку
- Повітряна тривога лунає в Україні щодня від початку повномасштабного вторгнення. Звісно, багато хто втомився від того, аби сидіти постійно в укритті, оскільки життя продовжується.
- Однак все ж варто зважати на попередження від Повітряних сил та офіційних джерел – це може врятувати від загибелі.
- Скажімо, якби в Чернігові люди в драмтеатрі миттю не спуститися у сховище 19 серпня, їх би вбила російська ракета. Загарбники просто-таки на Яблучного Спаса вдарили по місту.