Буде особливий режим, – Степанов про карантин на Пасху

Масим Степанов попередив, що на Великдень та травневі свята в Україні можуть запровадити особливий режим. МОЗ проситиме громадян уникати великих скупчень людей.

Наразі британський і південноафриканський штами коронавірусу "зверхагресивні", а перебіг хвороби – дуже важкий. Про це міністр охорони здоров'я заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

До теми Великдень у карантин: у МОЗ розповіли про обмеження, які можуть діяти

Яких обмежень чекати на Великдень

За словами Степанова, важливо, щоб українці виконували ті обмеження, які є.

Звичайно, буде особливий режим ми будемо просити, звертатися до громадян, щоб вже почали робити, обмежували контакти по можливості, великі скупчення людей,

– сказав міністр.

Що в МОЗ говорили раніше

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що для церков та храмів, що перебувають у червоній або жовтій зоні, вже передбачені обмеження. Однак священнослужителі, напевно, будуть просити пом'якшити обмеження на Пасху.

Ляшко зазначив, що МОЗ розглядає і варіант Великодня у форматі онлайн, але закривати храми на Великдень влада поки що не планує.

Що каже церква

У Православній церкві України сподіваються, що вірянам дозволять відвідувати богослужіння на Великдень. Щоправда, це відбуватиметься за умови дотримання дистанції між людьми та маскового режиму.