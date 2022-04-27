Буде посилення наступу на Півдні і Сході, – Гармаш припустив мету Росії

Який сценарій в Україні очікувати далі, залежить від того, як швидко Захід реалізовуватиме своє рішення. Адже якщо наступ окупантів повільно, але почався, нашій державі потрібна зброя.

Цілком ймовірно, що Росія посилить ескалацію на Півдні та Сході. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив головний редактор видання "Остров" Сергій Гармаш.

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Окупанти хочуть відвернути увагу від Сходу

Він вважає, що може посилитися наступ росіян на Півдні, аби відвернути увагу Збройних Сил України від Сходу. Адже там зібрані наші основні, найдосвідченіші угрупування.

Думаю, що будуть посилення наступу саме на Півдні і Сході,

– наголосив Гармаш.

Зауважимо, міністр оборони України Олексій Резніков закликав готуватися до важких тижнів. Він вважає, що ворог хоче завдати нашій державі багато болю та страждань.

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