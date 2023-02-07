Це країна, яка живе датами, – Данілов про можливий наступ Росії

Останніми тижнями не вщухають розмови про можливий повторний наступ росіян на різних напрямках. Секретар Ради національної безпеки та оборони зазначив, що окупанти люблять усе робити до певних "святкових" дат та роковин.

За словами Олексія Данілова, росіяни готуються до ще однієї спроби "взяти Київ за 3 дні". Водночас важливо пам'ятати, що Росія – це держава, яка живе датами. Себто не варто відкидати, що окупанти можуть розпочати ще одну "спецоперацію" 24 лютого 2023 року.

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"Терористи звикли святкувати"

Данілов слушно зауважив, що для росіян, скажімо, що Ленін народився, що хтось помер – це одне свято. Та вони мають його "обов'язково відсвяткувати".

24 лютого підходить (для наступу – 24 Канал), бо це річниця подій, які відбулися. Звітувати росіянам особливо немає про що, бо, крім того, що терористи захопили Запорізьку атомну станцію, немає жодних таких звітів, які вони свого часу собі намалювали,

– констатував Данілов.

Окрім того, він нагадав про величезний перелік забаганок, який існував в окупантів на початку вторгнення, – зокрема, йдеться про взяття Києва та зміну режиму. Проте завдяки Збройним Силам їм не вдалось досягти своїх цілей.

Путін планує взяти усю Луганську та Донецьку області

За словами Данілова, 6 лютого відбулось засідання Ставки Верховного головнокомандувача. На ньому військове керівництво держави якраз-таки порушувало питання потенційного посилення наступальних дій. Власне, Україна активно готується до цього сценарію розвитку подій.

Як зазначив секретар РНБО, найгарячішою точкою на всій лінії зіткнення залишається Бахмут на Донеччині. Власне, Кремль зараз не зупиниться ні перед чим, аби вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. Цей населений пункт є, очевидно, однією з найголовніших цілей на шляху до мети Кремля.

Сьогодні Путін ставить завдання повного захоплення Луганської та Донецької областей, жодної таємниці в цьому немає. До того ж вони (росіяни – 24 Канал) пробують зараз зрозуміти, що досягти тих цілей, які вони собі ставили щодо захоплення нашої країни, у них немає жодних спроможностей,

– зазначив Данілов.

Також згадаємо його слова про те, що керівництво Росії наразі застосовує усі наявні дипломатичні зв'язки для того, аби різні країни – на зразок Бразилії – починали схиляти нас до перемовин. Власне, фіктивний "мир" потрібен Кремлю, очевидно, для того, аби набратися сили та згодом атакувати нашу державу.

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Наостанок згадаємо недавню заяву Данілова про те, що російські військові через західні санкції змушені воювати зброєю поганої якості. Водночас Путін використовує своїх солдатів як "гарматне м'ясо" та намагається компенсувати живим людьми недостачу високотехнологічної зброї.