Буде ППО: у Білому домі анонсували новий пакет допомоги Україні

Сполучені Штати Америки продовжують підтримувати Україну після масованих ракетних атак. Нова військова допомога матиме більше засобів протиповітряної оборони.

Про це 16 грудня сказав представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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"Як ви бачили в попередніх пакетах, я думаю, ви можете очікувати, що в цьому ви побачите додаткові можливості протиповітряної оборони", – зазначив Кірбі.

Допомога від США

Раніше видання Reuters з посиланням на американських чиновників повідомило, що США підтримують відновлення української енергосистеми після ракетних ударів. Відтак, Вашингтон відправив партію енергообладнання, вартість якого становить 13 мільйонів доларів. Це перший транш допомоги із раніше оголошеної підтримки на 53 мільйони доларів.

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що Білий дім хоче переконатися – Росія не зможе перемогти ні на полі бою чи у знищенні інфраструктури. Через це 9 грудня оголосили про ще один новий пакет допомоги.

"Минулої п'ятниці (9 грудня – 24 канал) ми оголосили про виділення ще 275 мільйонів доларів для військової підтримки України. Найближчими днями ми матимемо додаткові оголошення", – повідомив Салліван.

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