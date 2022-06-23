Буде предметом обговорення, – Ковалевський припустив, чи віддасть Білорусь зброю й техніку Росії

У Генштабі ЗСУ припускають, що через великі втрати у техніці, російські військові можуть отримати озброєння від білоруської армії. Самі білоруси вважають, що Путін дійсно може поставити таку умову перед Лукашенком.

Про це 24 каналу розповів глава кабінету представників Світлани Тихановської Валерій Ковалевський. Він вважає, що білоруське озброєння значно поступається потенціалу російської та української армії.

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За його словами, це тільки підтверджує припущення, що Росія втратила багато техніки у війні проти України.

І для того, щоб їй рухатися далі, потрібна допомога. Я не буду здивований, якщо Путін поставить таку умову Лукашенку,

– заявив Ковалевський.

Але, як вважає він, Лукашенко досвідчений перемовник, який знає, як вести перемовини та “вибивати” собі певні речі. "Тому це цілком вірогідно буде предметом для обговорення", – зазначив Ковалевський.

Чи зможе Лукашенко посилити свою армію теробороною? На його думку, це неможливо навіть уявити.

"Особливо за прикладом України, бо в неї є те, чого немає в Білорусі – коли держава і народ розуміють один одного та створюють одне ціле. А в Білорусі держава сама по собі, люди – самі по собі”" – каже він.

Ковалевський не розуміє, хто сьогодні в теробороні Білорусі буде змагатися за Лукашенка.

І проти кого ця тероборона буде працювати? Проти українців? Але білоруси не будуть погрожувати українцям. Лише хіба Росії, але вона занадто сильна для Білорусі,

– додав він.

До слова, у Генштабі ЗСУ вважають, що через великі втрати у техніці росіян, озброєння їм можуть надати білоруси. Також не виключено, що територію Білорусі біля українського кордону держава-агресорка використає для своєї військової бази.

Водночас керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що наразі про масштабне вторгнення з боку Білорусі не мовиться. Але якщо у білоруського командування з'явиться наказ атакувати Україну, то, переконує голова ГУР, розвідка про це дізнається обов'язково.

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