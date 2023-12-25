Чи буде наприкінці грудня різке похолодання

Залишився останній тиждень 2023 року. Цікаво, що вже зовсім скоро в Україні може знову пригріти до +14 градусів. Та чи чекати опісля різкого похолодання, спрогнозували синоптики.

Яка буде погода в останні дні грудня, чи чекати посилення морозів, чи будуть значні снігопади, з посиланням на синоптиків, розповідає 24 Канал.

Цікаво До +14: перед Новим роком в Україні знову потеплішає

Чи вдарять значні морози у грудні

В Укргідрометцентрі зазначили, що у вівторок, 26 грудня, на Сході та в більшості центральних областей пройде невеликий, вдень у північній та північно-східній частинах помірний дощ. На решті території без істотних опадів.

Додали, що 27 грудня у північній та північно-східній частинах очікується невеликий дощ, на решті території, 28 грудня в Україні без опадів.

Вітер буде західним, південно-західним. Пориви 7 – 12 метрів на секунду, часом 15 – 20.

Температура 26 – 27 грудня вночі 1 – 6 тепла, вдень 5 – 11. На Півдні та Прикарпатті до +14 градусів,

– спрогнозували синоптики.

Вже з четверга в Україні похолодає. Втім, вночі від 2 тепла до 3 морозу, а вдень 0 – 7 тепла.

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Орієнтовний прогноз погоди на 28 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

Цікаво, що знову спостерігатимуться коливання температури. Так, вночі п'ятниці майже всюди вище нуля. У багатьох областях до 3 – 4 градусів тепла. Вдень переважно до +8. Однак, на Півдні традиційно тепліше. Зокрема, до +12 градусів.

Згідно з орієнтовними прогнозами на картах Укргідрометцентру, різкого похолодання не буде і в передостанній день року. Так, вночі 30 грудня найпрохолодніше на Заході – від 1 тепла до 1 морозу. Вдень в Україні знову до +10.

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Орієнтовний прогноз погоди на 30 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

Синоптики вже зробили прогноз на перший місяць 2024 року. Яка буде погода у січні, вже вранці 26 грудня читайте на сайті 24 Каналу.