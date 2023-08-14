Чи готується Росія обстрілювати енергетику України взимку: оцінка Наєва

Росія може продовжити обстрілювати об’єкти критичної інфраструктури України взимку. Тому наша держава потребує більше засобів ППО.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він наголосив, що ворог намагається якомога більше нам занапастити.

Зверніть увагу Україна формує багаторівневий захист для енергетичних об’єктів, – Шмигаль

Росія готується обстрілювати енергетику України взимку

За словами Наєва, Росія може обстрілювати об'єкти критичної енергосистеми, зокрема і взимку. Все це обумовлено тим, що ворог намагається якомога більше нам занапастити.

Для цих дій він може вчиняти що завгодно, щоб зробити гірше Україні та українцям,

– сказав він.

Наєв зазначив, що Україна вже зараз розпочала підготовку, щоб захистити об'єкти енергосистеми і підвищити ефективність системи ППО.

"Ми маємо розуміти, що ми певною мірою залежимо від тих поставок засобів ППО, які нам здійснюють наші партнери. Чим більше засобів нам буде передано, тим більше ми унеможливимо успішні удари ворожих безпілотників та ракет по об'єктах критичної енергосистеми", – наголосив генерал.



Як підготуватися до відключення світла / Інфографіка 24 Каналу

Як сильно постраждала енергосистема України

За даними ПРООН, Україна втратила більш ніж половина генеруючих потужностей в порівнянні з початком 2022 року. Крім того, особливо постраждали маневрові потужності, а це ТЕС/ГЕС/ГАЕС, якими покриваються піки споживання.

Значно постраждала інфраструктура передачі електроенергії – 42 з 94 високовольтних підстанцій "Укренерго" були пошкоджені російськими ракетами.