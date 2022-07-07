Буде серйозний тиск, – Чалий вважає, що Джонсона можуть змусити піти з посади прем'єра вже зараз

Борис Джонсон подав у відставку з поста лідера Консервативної партії. Водночас він заявив, що прем'єр-міністром залишатиметься до того часу, поки не призначать нового. Однак є й ризики іншого сценарію.

Про це 24 каналу повідомив експосол України в США Валерій Чалий. Він розповів про 2 можливі сценарії щодо обрання нового прем'єр-міністра Великої Британії.

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За його словами, найімовірніший сценарій – це проведення виборчих перегонів Консервативної партії влітку 2022 року. Водночас Джонсон залишатиметься прем'єр-міністром до того моменту, поки партійна конференція в жовтні не обере нового.

Ризики для України

Однак є ризики, зокрема, для України, що найближчими днями буде дуже серйозний тиск, аби Борис Джонсон таки пішов з посади прем'єр-міністра вже зараз,

– зазначив Чалий.

Як він зауважив, шансів на такий сценарій не так багато. Утім, про це говоритимуть, зокрема, ті політики, які ініціювали цей процес вже давно.

Хто може замінити Джонсона негайно

"Є варіант, що обов'язки прем'єр-міністра може виконувати віцепрем'єр Домінік Рааб. Це лорд-канцлер та міністр юстиції", – пояснив Чалий.

Він наголосив, що такий сценарій менш вірогідний. Саме тому, найімовірніше, до осені – літом 2022 року консерватори вже оберуть свого кандидата.

Чи зміниться позиція Великої Британії

Борис Джонсон активно підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення росії. Протягом цього часу двічі бував у Києві, зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Він виступає за надання нашій державі більшої кількості озброєння, аби Україна могла повернути всі окуповані росією території.

Крім того, Чалий підкреслив, що позиція Великої Британії стосовно України консолідована. Тобто чи виконувач обов'язків, чи новий прем'єр-міністр будуть підтримувати нас.

"Тут сумнівів не може бути. Однак динаміка й навіть якісь зовнішні комунікації, звісно, можуть змінитись", – підсумував Чалий.

Чалий вважає, що Джонсона можуть змусити піти з посади прем'єра негайно: дивіться відео



Відставка Бориса Джонсона: коротко