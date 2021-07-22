Буде щонайменше 3 – 4 кадрових рішення в уряді, – Арахамія анонсував зміни у Кабміні

Не встигло охолонути крісло після відставки голови Міністерства внутрішній справ Арсена Авакова, як почали ширитися чутки про те, що вже восени на урядовців чекають нові кадрові перестановки. Про це під час одного із своїх інтерв'ю обмовився Давид Арахамія.

Арахамія прокоментував зміни у Кабміні

Відставка всього Кабміну – малоймовірна. Першим претендентом на звільнення є міністр оборони Андрій Таран. Його ім'я найчастіше звучить при обговоренні кадрових перестановок.

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Крім того, часто говорять про можливе звільнення міністра культури Олександра Ткаченка, очільника Мін'юсту Дениса Малюська, міністра економіки Олексія Любченка та голови Мінфіну Сергія Марченка.

Я точно можу пообіцяти, що буде, як мінімум 3 – 4 кадрових рішення восени, в уряді. А які, давайте залишимо це інтригою,

– наголосив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Також, на думку політолога Володимира Фесенка, президент може прийняти рішення знайти рішучішого та енергійнішого прем'єра, який не боятиметься брати на себе відповідальність за важливі економічні рішення. Водночас більш вірогідним є часткове оновлення уряду.

Хто стане новими міністрами

За словами народних обранців, вже відомі імена кандидатів, які можуть замінити у вересні ці фігури. Імен цих наразі не розголошують. Як розповів нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, змінять міністра оборони Андрія Тарана. Серед "слуг народу" вже нібито навіть є кандидатура.

Однією із претенденток на цю роль може стати Ірина Верещук, яка вже намагалася пересісти з депутатського крісла у крісло мера, щоправда, так у неї і не вийшло. Критикувати роботу нинішнього міністра оборони Андрія Тарана депутатка не поспішає. Вона наголосила, що оцінку його роботі вже дав профільний комітет, а сама не проти очолити відомство.

Так, я би погодилась. Я це вже говорила тисячу разів, я це сприйму, як наказ. Тому що чудово розумію, працюючи в комітеті з національної безпеки оборони та розвідки, що потребує сьогоднішня армія, коли ми говоримо про реформування. А Міністерство оборони це саме той політичний орган, де на чолі має стояти політик,

– підкреслила Верещук.

Водночас експерти з військових питань перспектива отримати на посаді голови Міноборони Верещук не дуже задовільняє.

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Чи звільнять Малюська, Ткаченка та Венедіктову

Ще один міністр, чутки про звільнення якого давно ширяться – Денис Малюська. Уряду Дениса Шмигаля він дістався у спадок від попередника. Міністр юстиції запам'ятався широкому загалу епатажними фото, висловлюваннями і піаром на відремонтованих тюремних камерах. Хоч пан Малюська публічно активно підтримує президента, проти нього грає відразу кілька факторів.

На думку політичного експерта Олександра Антонюка, у чинному складі уряду буде все менше осіб, які зможуть сказати чітко "ні", пояснити чому ні, і якою має бути альтернатива. Малюська точно не з таких. Оскільки його несприйняття обговорюють вже у Раді, то говорити про його ефективність, як міністра не доводиться.

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Хитається крісло нібито і під міністром культури – Олександром Ткаченком, якому ніяк не забудуть дуже тісні зв'язки з олігархом Ігорем Коломойським. Втім, на думку політолога Володимира Фесенка, якщо звільнення Ткаченка і відбудеться, то пов'язано це буде не з олігархом. Адже до уряду він потрапив вже як людина Зеленського.

Тут є нюанси, наприклад, історичний зв'язок з Коломойським, з іншого боку, і президента Ткаченко давно знає. І, якщо у президента буде зберігатися нормальна і професійне, і особистнісне ставлення до міністра, то Ткаченко тоді не в зоні ризику,

– підкреслив Фесенко.

Серед імен претендентів "на виліт з моновлади" є навіть прізвище генпрокурорки Ірини Венедіктової. Однак раніше 15 вересня гучних відставок і перезавантаження уряду чекати не варто, зазначили експерти. До 15 вересня Кабмін має сформувати проєкт бюджету. Звільненням Арсена Авакова Офіс Президента вже продемонстрував, що може перетворити літній штиль на інформаційну бомбу будь-якої миті .