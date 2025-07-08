Тема не є провальною: чому Німеччина відтягує передачу Taurus Україні

Україна вже кілька років очікує на крилаті ракети Taurus від Німеччини. Про їхню передачу говорили ще за часів канцлера Шольца, а Мерц порушив це питання знову. Попри тривале очікування, Taurus усе ж можуть з'явитися в Україні – але, ймовірно, таємно.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу повідомив, що Бундесвер засекретив конкретні позиції щодо подальших пакетів допомоги. Імовірно, засекреченим буде й позитивне рішення про передачу ракет Taurus Україні.

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Німеччина збільшила підтримку України

Він додав, що схожу позицію наразі демонструє і Франція та припустив, що подібний підхід застосовуватиме переважна більшість партнерів України – особливо серед країн-членів НАТО.

"Це якраз свідчить про те, що тема Taurus точно не є провальною, від якої слід відмовлятися. Паралельно з цим маємо пам'ятати, що протягом цього року, за Фрідріха Мерца, нам збільшили фінансування військової підтримки з 4 до 9 мільярдів євро. Значна частина коштів іде безпосередньо на український ВПК", – сказав Ігор Чаленко.

Важливо! Канцлер Німеччини Мерц обговорював із президентом Зеленським навчання українських військових роботі з ракетами. Він зазначив, що підготовка є технічно складною та триватиме щонайменше пів року. Мерц підтвердив, що це питання обговорювалося, але процес ще не розпочато і залишається варіантом.

Він додав, що кошти спрямовуються, зокрема, на розробку балістичних ракет, здатних долати до 800 кілометрів. Наразі в українському виробництві є балістичні ракети "Сапсан" з бойовою частиною масою 480 кілограмів і дальністю – до 480 кілометрів.

Чаленко також зазначив, що Taurus мають передати небагато – їхня передача, радше, матиме символічне політичне значення.

Taurus – це ті самі крилаті ракети. Тобто, з погляду підходу, вони нічим не відрізняються від надання нам Storm Shadow чи SCALP. Але для Німеччини, гадаю, це був би важливий політичний крок – якби нам передали хоча б кілька десятків цих Taurus,

– сказав Ігор Чаленко.

Він додав, що у Бундесверу існують певні обмеження як щодо кількості виготовлення ракет Taurus, так і щодо числа тих, які наразі мають оновлену версію. Також тривають переговори зі Швецією щодо авіаційної платформи, зокрема – можливого використання винищувачів Gripen та адаптованих наземних установок.

Ракети можуть передати таємно

Він припустив, що Україна таки отримає Taurus, але це має відбутися максимально непублічно, щоб стати неочікуваним ударом для російського агресора. Адже після українських спецоперацій на окупованих територіях або в межах міжнародно визнаної території Росії, російські пропагандисти вже починають приписувати, що Україна могла застосувати Taurus.

Нагадаємо, що 12 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина не розглядає постачання ракет Taurus Україні.

Водночас канцлер Фрідріх Мерц у пізнішому інтерв'ю не виключив таку можливість і повідомив, що обговорював з президентом України навчання українських військових роботі з крилатими ракетами, хоча процес ще не розпочато.

Управління закупівель ЗС Німеччини замовило у Taurus Systems GmbH перевірку всіх ракет Taurus, що спричинило чутки про можливу їхню передачу Україні.