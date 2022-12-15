У Генштабі ЗСУ пояснили, чи буде тимчасове припинення вогню на Новий рік

На жаль, ворог підступний та не має нічого людського, тож Новий рік не стане причиною припинення бойових дій на фронті. Українські захисники продовжуватимуть знищувати окупантів, які прийшли на нашу землю.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, передає 24 канал.

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За словами Громова, припинення вогню з боку українських захисників можливо, але є умова.

Я вважаю, що повне припинення вогню з нашого боку буде лише тоді, коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі,

– наголосив він.

Яка ситуація на фронтах

Олексій Громов зазначив, що російське керівництво змінило стратегічні плани щодо України після успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській та Херсонській областях. Окупанти зосередилися на захопленні Луганської та Донецької областей.

Крім того, представник Генштабу ЗСУ заявив, що Росія масованими обстрілами намагається виснажити українців та партнерів та перевести війну у тривалий збройний конфлікт.

Мобілізація в Україні зміниться після Нового року

Днями заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що мобілізація в Україні після Нового року дещо зміниться. Деталі вона не розкрила, однак зазначила, що про зміни у мобілізації після Нового року будуть говорити публічно.