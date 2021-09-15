Буде тіньовим кардиналом, – політолог сказав, чи може Аваков повернутись у політику

Арсен Аваков не є електорально привабливим політиком. Це і надалі показуватимуть соціологічні рейтинги.

Водночас його присутність в певній політичній силі як людини, яка направляє і радить, впливатиме на нього позитивно. Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог, доктор політичних наук Ігор Петренко.

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За його словами, колишній міністр внутрішніх справ має політичні зв'язки. Також є люди, на яких в нього може бути компроментуюча інформація, яку можна використати.

Він (Авакова – 24 канал), найімовірніше, буде тіньовою людиною, тіньовим кардиналом,

– сказав Петренко.

Експерт відзначив, що якщо Аваков все ж намагатиметься створити політичну силу, то там будуть люди, які не матимуть негативного бекграунду.

Фото з Яценюком і Гройсманом як натяк

На форумі YES Аваков активно фотографувався з українськими політиками, зокрема з Володимиром Гройсманом та Арсенієм Яценюком.



Аваков, Яценюк і Гройсман на форумі / Фото LB.ua

"Це може бути натяк. Фотографії стали певним відволіканням уваги та приводом для чуток. А також – заплутуванням слідів, щоб мати можливість зайнятись створенням певної політичної сили", – наголосив політолог.

Серед такої невизначеності, як пояснив Петренко, можна "вистрілити": опоненти не знають, на чиєму полі він гратиме. "Не відсутність стратегії, а можливість швидкого удару – це може зіграти йому в плюс", – додав експерт.

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