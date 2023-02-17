Чи прийде в Україну рання весна: прогноз Укргідрометцентру
Джерело:Укргідрометцентр
Цього року зима в Україні аномально тепла. Січень навіть дивував своїми температурними рекордами.
Та чи буде в Україні рання весна, розповіла завідувачка відділу метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух. Про це інформує 24 Канал.
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Температура буде вищою за норму
В Україні очікується тепла весна. Принаймні, за оцінками Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США та Європейського центру середньотермінових прогнозів.
Середня за сезон температура може бути вищою за норму на 1 – 2 градуси. Такі ж аномалії очікуються і для середньомісячних показників.
Така температура повітря у лютому та березні свідчить про ранній розвиток весняних процесів,
– зазначила Віра Балабух.
Водночас кліматолог наголосила, що стратосферне потепління, яке наразі почало розвиватися, може посилити меридіональну циркуляцію атмосфери. Воно сприятиме затокам арктичного повітря з півночі, північного заходу та сходу, які зумовлюватимуть нестійку погоду, особливо у першій половині весни.