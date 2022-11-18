Чи буде головна ялинка в Києві: влада радиться з військовими

Жителі Києва створили петицію, у якій просили не встановлювати головну новорічну ялинку. Влада вирішила порадитись із Силами оборони.

У КМДА одразу попередили, якщо ялинку встановлюватимуть, то виключно коштом меценатів, тобто не за гроші бюджету.

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Комісія Київради розглянула петицію про недоречність встановлення новорічної ялинки в Києві під час війни. Рекомендують врахувати всі пропозиції щодо бюджету та економії електроенергії. Однак комісія не підтримала петицію щодо пропозиції не встановлювати ялинку взагалі.

Влада порадиться з військовими

Так, щодо ялинки проконсультуються з військовими. Якщо її таки вирішать встановити, то на це не витрачатимуть державні гроші. Меценати та соціально відповідальний бізнес вже запропонували допомогу у встановленні та оформленні ялинки. При цьому місто разом із правоохоронцями подбає про заходи безпеки.

Остаточного рішення про встановлення ялинки ще немає. Його ухвалять після консультацій із командуванням угруповання сил і засобів оборони Києва.

Що цьому передувало

Кияни створили петицію, у якій закликали не встановлювати ялинку у період війни, бо це недоречно. Закликали витратити ці гроші на ЗСУ.

Однак була й інша петиція, де навпаки просили встановити ялинку, але за гроші меценатів. Наголошували, що Росія не повинна вкрасти в українців Різдво.

Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що у столиці, попри війну, встановлять ялинку. Однак не буде традиційних святкувань, концертів та ярмарку.

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