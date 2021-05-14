Буде зворотна реакція від Кремля, – Рябошапка про заяву Путіна через Медведчука

Володимир Путін відреагував на обрання запобіжного заходу Віктору Медведчуку. Також російський президент зазначив, що багато українських високопосадовців роблять бізнес у Росії.

Про це в ефірі "Перехресного добиту" розповів колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Він зазначив, що заява Путіна його зацікавила.

До теми Швидко, не означає якісно, – Рябошапка прокоментував запобіжний захід для Медведчука

Рябошапка про нові загрози від Росії

Я думаю зараз буде відповідна зворотна реакція від російської влади, пов'язана з заходами щодо Медведчука. Реакція буде досить небезпечна, вона буде асиметрична,

– розповів він.

На думку Рябошапки, незабаром будуть додаткові "зливи інформації", які будуть дискредитувати певних українських чиновників чи політиків. Також він вважає, що кроки Росії можуть бути значно гірші.

"Російська влада особливо людське життя ставить в ніщо. Наші спецслужби мають бути готові", – пояснив колишній генпрокурор.

Що важливо змінити владі негайно

Кум Медведчука Путін заявив , що "в Україні розпочалася зачистка політичного поля".

На думку Рябошапки, важливим є переглянути закон про вільну економічну зону Криму. Закон пов'язаний, зокрема, з справою Медведчука.

Закон передбачає, що українці можуть робити бізнес на окупованих територіях Криму. І заробляти на війні та окупації. Цим також користувався Медведчук,

– наголосив Рябошапка.

В Україні 8 рік триває війна, Росія окупувала Крим та частину Донбасу, проводить паспортизацію українців, а також погрожує нам знищенням, як підкреслив він.

Справа Медведчука: коротко