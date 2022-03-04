Будемо працювати із західними партнерами і вийдемо на концепцію закритого неба, – Подоляк

Російська авіація обстрілює цивільних українців, через що наша держава просить НАТО закрити небо. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував роботу над цим питанням.

Закриття неба змінить ситуацію з війною в Україні

Подоляк під час брифінгу пояснив, що закриття неба потрібне для того, щоб зупинити війну. За його словами, це допоможе зменшити проблеми цивільного населення.

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Радник голови Офісу президента закликав, щоб всі говорили про потребу закритого неба. Потрібно, щоб у небі над Україною не було крилатих ракет та ударної авіації.

Якщо ми розв'яжемо це питання протягом одного – двох днів, то ви побачите, як суттєво зміниться ситуація,

– заявив Подоляк.

Він пояснив, що через закрите небо люди будуть розуміти, що зверху на них не впадуть ракети. Подоляк додав, що із сухопутними військами Росії "можна працювати".

Україна працюватиме із західними партнерами

Україна хоче збільшити тиск західних партнерів, з якими працює над концепцію закритого неба

Будемо працювати із західними партнерами, щоб збільшити їх тиск, і вийдемо на концепцію закритого неба. Це ключове,

– заявив Подоляк.

Він зазначив, що закрите небо змінить диспозицію війни та поверне росіян "у більш-менш адекватний статус".

"Це допоможе вирішити як гуманітарні питання, тобто обстріли великих міст України, так і в принципі правового ведення війни. Поверне росіян у більш-менш адекватний статус. Щоб вони розуміли, що воювати можна з армією, але не проти цивільного населення", – резюмував радник голови ОП.

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