Будемо терплячі, – прем'єр Австралії заявив, що після скандалу не може зв'язатися з Макроном
Джерело:Интерфакс
Після зриву договору на постачання Австралії французьких підводних човнів стосунки між країнами стали дещо напруженими. Австралійський прем'єр-міністр Скотт Моррісон навіть поскаржився, що не може зв'язатися з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Про це Моррісон сказав журналістам у Вашингтоні після зустрічі з американськими законодавцями.
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Він зазначив, що його спроби організувати бесіду поки не увінчалися успіхом.
Так, ми намагалися. І можливостей для такого телефонного дзвінка поки немає. Але ми будемо терплячі,
– додав австралійський прем'єр.
Водночас 22 вересня відбулася телефонна бесіда Макрон і президент США Джо Байден. Після цього політики поширили спільну заяву, в якій мовиться, що вони погодилися з необхідністю вести відкриті консультації серед союзників з питань стратегічної важливості.
Моррісон наголосив, що "чекає з нетерпінням" можливості для "аналогічної дискусії" між Австралією та Францією.
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Що відомо про контракт з Францією
- США, Великобританія та Австралія 15 вересня оголосили про створення нового блоку проти Китаю під назвою AUKUS.
- У межах цього пакту Вашингтон і Лондон пообіцяли допомогти Канберрі створити власний атомний підводний флот.
- Через це Австралія розірвала вже підписаний контракт з Францією про постачання 12 субмарин зі звичайними двигунами вартістю 56 мільярдів євро.
- Водночас Франція заявила про "серйозний підрив довіри" з боку Австралії.