Будемо захищатися тим, що маємо, – Кулеба про новий напад Росії

Росія забезпечила військових новітньою зброєю. Якщо відбудеться новий напад на Україну – доведеться відбиватися тим, що маємо. Щоб запобігти такому сценарію, варто поговорити про зміцнення обороноздатності країни.

Таку думку висловив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Він пояснив, що Україна повинна бути готовою до атаки Росії.

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"Якщо Путін почне нову фазу війни, то російська армія, озброєна новітньою зброєю, буде знову атакувати Україну, а ми будемо захищатися тим, що маємо в розпорядженні", – зазначив Кулеба.

Це буде нова жахлива реальність, з якою нам доведеться зіткнутися,

– додав він.

Міністр все ж сподівається, що нового нападу Росії на Україну не відбудеться. Однак вдячний партнерам за підтримку. Зокрема, подякував главі МЗС Німеччини Хайко Маасу за те, що Німеччина допомагає у політичному врегулюванні збройного конфлікту на Донбасі.

"Ми сподіваємося, що ці зусилля дозволять нам зупинити війну і деокупувати території політичним шляхом", – підсумував Кулеба.

Ситуація на Донбасі: коротко

У пресслужбі ООС повідомляли, що бойовики майже кожного дня атакують обстрілами український військових. Наприкінці травня кількість провокацій збільшилась.

Відомо, що Росія у травня 2021 року завезла нові партії зброї на тимчасово окуповані території.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що до кінця вересня 2021 року Росії може здійснити наступ.

Маас повідомив про те, що Німеччина не постачатиме зброю Україні. Він пояснив, що це може "поставити хрест" на ефективності нормандського формату.