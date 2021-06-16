Ми будемо жити, – Зеленський не бачить проблеми при відсутності траншу МВФ

16 червня 2021 , 15:43
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Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський прокоментував ймовірність отримання траншу МВФ восени. За його словами держава виконає свої обіцянки для його отримання, проте й без траншу "ми будемо жити".

Володимир Зеленський заявив, що в разі відсутності траншу він не бачить глобальної проблеми. Про це президент України розповів в інтерв'ю іноземним виданням. 

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Зеленський прокоментував транш від МВФ

Президент розповів, що "для нас це важливо". Адже це важливо економічної стабільності та інвестиційного клімату. Тому що завжди до програми МВФ прив'язані інші програми і ставлення інвесторів. Тобто це питання не тільки грошей, а більше питання ставлення, інвестиційного клімату тощо.

Тому ми обов'язково зробимо те, що пообіцяли. Я думаю, що на початку осені чи восени буде транш. Термінами займається уряд,
– розповів Зеленський. 

Президент розповів, що буде з державою без траншу

"Ми будемо жити. У нас все є, я вам серйозно кажу. Ми збільшили митні надходження, також податкова працює набагато краще. Ми виведемо всі підприємства зі збиткових у прибуткові", – заявив глава держави.

Володимир Зеленський пояснив, що не бачить в цьому глобальної проблеми.

У будь-якому разі треба навчитися жити самостійно. І мені здається, що це правильно в усіх сенсах,
– сказав Зеленський. 

Співпраця з МВФ: коротко

  • У 2020 році Україна та МВФ підписали меморандум щодо 1,5-річної програми stand-by на суму 5 мільярдів доларів. Тоді ж Україна отримала перший транш на 2, 1 мільярда доларів.
  • Україні мали надати ще два транші, але через невиконання державою умов цього не сталось. 
  • У травні 2021 року радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що транш Україна може отримати у вересні 2021 року.
  • Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що "ми зможемо домовитись". 
Автор: Діана Квасневська