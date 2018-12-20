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      "Будемо роздавати люлей": Берінчик налаштований нокаутувати суперника

      198 Читать новость на русском
      Денис Берінчик
      Денис Берінчик / K2 Promotions

      Український боксер, володар поясу WBO International Денис Берінчик (9-0, 6 КО) анонсував свій майбутній бій 22 грудня в Броварах.

      Берінчик сподівається завершити бій з філіппінським боксером Росекі Кристобалєм (15-2, 11 КО) нокаутом.

      Читайте також: Українець Малиновський травмувався: бій 22 грудня скасовано

      Залишилося кілька днів до зважування, до боїв, де ми будемо вже роздавати люлей. Буде, я думаю, нокаут, видовищний нокаут ударом по печінці,
      – сказав Берінчик в Instagram Stories українського гімнаста Олега Верняєва.

      Зазначимо, у четвер, 20 грудня, відбудеться відкрите тренування Дениса Берінчика і Росекі Крістобаля у Києві в ТРЦ Gulliver і розпочнеться воно о 18:00.

      Нагадаємо, що бій Берінчик – Крістобаль за пояс WBO International відбудеться 22 грудня в Броварах і стане головним поєдинком вечора. Початок бою – о 22:30.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Денис Берінчик Бокс
      Джерело: 24 Канал
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