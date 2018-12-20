"Будемо роздавати люлей": Берінчик налаштований нокаутувати суперника

Український боксер, володар поясу WBO International Денис Берінчик (9-0, 6 КО) анонсував свій майбутній бій 22 грудня в Броварах.

Берінчик сподівається завершити бій з філіппінським боксером Росекі Кристобалєм (15-2, 11 КО) нокаутом.

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Залишилося кілька днів до зважування, до боїв, де ми будемо вже роздавати люлей. Буде, я думаю, нокаут, видовищний нокаут ударом по печінці,

– сказав Берінчик в Instagram Stories українського гімнаста Олега Верняєва.

Зазначимо, у четвер, 20 грудня, відбудеться відкрите тренування Дениса Берінчика і Росекі Крістобаля у Києві в ТРЦ Gulliver і розпочнеться воно о 18:00.

Нагадаємо, що бій Берінчик – Крістобаль за пояс WBO International відбудеться 22 грудня в Броварах і стане головним поєдинком вечора. Початок бою – о 22:30.

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